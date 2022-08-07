Кьеллини сыграл в "волейбол" в матче чемпионата МЛС (видео)

Фото: твиттер Джорджио Кьеллини/Автор неизвестен

Итальянский защитник "Лос-Анджелеса" Джорджио Кьеллини применил волейбольный прием в матче чемпионата МЛС с "Реал Солт-Лейк" (4:1).

На 69-й минуте итальянец руками сорвал атаку соперника и получил за это желтую карточку.

37-летний Кьеллини перешел в "Лос-Анджелес" летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча в МЛС и не отметился результативными действиями.

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