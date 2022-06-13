Кьеллини перебрался в МЛС
Фото: сайт "Лос-Анджелес"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Лос-Анджелеса" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Ювентуса" Джорджо Кьеллини.
Футболист достался американскому клубу бесплатно, так как его контракт с туринцами истекает в конце июня. Стороны заключили соглашение до конца 2023 года.
37-летний Кьеллини выступал за "Ювентус" с 2005 года. Всего он провел за клуб 561 матч во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач. Ранее играл за "Ливорно" и "Фиорентину". За сборную Италии сыграл 117 матчей и забил 8 мячей. 9-кратный чемпион Италии, 5-кратный обладатель Кубка Италии, 5-кратный обладатель Суперкубка Италии, чемпион Европы, чемпион Серии Б.
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Главные новости дня: 12 июня
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