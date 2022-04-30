Кьеллини может оказаться в МЛС

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Кьеллини может оказаться в МЛС

Фото: твиттер Джорджио Кьеллини/Автор неизвестен

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини может оказаться в одном из клубов североамериканской лиги МЛС, сообщает Football Italia.

По сведенгиям источника, футболист изначально хотел остаться в "Ювентусе", чтобы сыграть за сборную Италии на чемпионате мира-2022 в Катаре. Впрочем, национальная команда не пробилась на мундиаль, поэтому Кьеллини задумался об уходе.

В нынешнем сезоне 37-летний Кьеллини провел за "Ювентус" 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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