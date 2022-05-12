Кьеллини анонсировал свой уход из "Ювентуса"

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Кьеллини анонсировал свой уход из "Ювентуса"

Фото: твиттер Кьеллини\Автор неизвестен

Защитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини анонсировал свой уход из стана "бьянконери".

"Последние 10 лет были великолепны, и теперь парни должны продолжать начатое. Я сделал что мог и, надеюсь, что-то после себя оставляю. В понедельник я попрощаюсь со своим стадионом, а потом, если еще будут силы, могу в последний раз выступить во Флоренции.

Это на сто процентов мой выбор, я рад, что ухожу, будучи на столь высоком уровне. Я много лет говорил, что не хочу заканчивать тогда, когда уже буду не в силах играть на прежнем уровне.

Я отдал все силы и скоро буду самым преданным фанатом "Ювентуса" из тех, что находятся извне. После стольких лет в клубе нельзя просто избавиться от своих чувств", – сказал Кьеллини.

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