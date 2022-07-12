Кечинов предрекает "Спартаку" место во второй половине турнирной таблицы

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов уверен в том, что в новом сезоне столичный клуб не будет бороться за чемпионский титул в РПЛ.

"Если "Спартак" займет место не ниже десятого – это уже будет успех, небольшое продвижение вперед.

О борьбе за чемпионство речи не идет, максимум – борьба за призовые места. При определенном стечении обстоятельств спартаковцы могут вклиниться в тройку. Но для этого должны возникнуть проблемы у ЦСКА, "Локомотива", "Динамо", "Краснодара", - сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне "Спартак" финишировал на 10-й строчке турнирной таблицы.

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