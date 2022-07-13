Кечинов: Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов уверен в том, что появление форварда Артёма Дзюбы в расположении "Рубина" не говорит о его возможном переходе в клуб.

"Я даже не рассматриваю вариант, по которому Дзюба будет играть в Первой лиге. Он в порядке: мы видели это в последнее время, когда играл в "Зените". У него ещё есть силы — он отдаёт, забивает.

Рано ещё в Первую лигу, ему надо поиграть где-нибудь. Может быть, просто ему не могут дать те условия, которые он хочет. Может, надо немного снизить свои аппетиты. Но Артём найдёт команду и будет играть. Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне в нашем чемпионате. Думаю, временно в расположении "Рубина": чисто приехал, чтобы поддерживать свою форму", - сказал он.

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