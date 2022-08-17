Каземиро заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", сообщает Marca.
По сведениям источника, футболист в данный момент анализирует ситуацию в английском клубе, а также то, как быстро манкунианцы смогу выйти из кризиса. Ранее сообщалось, что англичане могут заплатить за игрока около 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
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|27
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|27
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|3
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18