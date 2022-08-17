Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист в данный момент анализирует ситуацию в английском клубе, а также то, как быстро манкунианцы смогу выйти из кризиса. Ранее сообщалось, что англичане могут заплатить за игрока около 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Легенда "МЮ" "наехал" на Роналду. | https://dailysports.net