Каземиро высказался о ситуации с Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник Каземиро, который перешел в "Манчестер Юнайтед", поделился мнением о ситуации с португальском форвардом манкунианцев Криштиану Роналду.
"Я не общался с Криштиану по поводу моего перехода в "Манчестер Юнайтед". Но я надеюсь, что он останется в команде, так как Роналду является одним из лучших футболистов в истории", - приводит слова Каземиро Marca.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду сравнили с "тухлым яйцом". | https://dailysports.net
главное
-
Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги
-
Лидерство "Арсенала", неожиданный успех "МЮ", позор "Челси": результаты 3-го тура АПЛ
-
Дзюба забил гол в дебютном матче в Турции, но его команда проиграла
-
Крупные победы "Интера" и "Наполи", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 2-го тура Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 августа
-
Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги
-
Лидерство "Арсенала", неожиданный успех "МЮ", позор "Челси": результаты 3-го тура АПЛ
-
Дзюба забил гол в дебютном матче в Турции, но его команда проиграла
-
Крупные победы "Интера" и "Наполи", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 2-го тура Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в АПЛ
-
"Ювентус" не смог обыграть "Сампдорию"
-
В "Вильярреале" рассказали, как "Барселоне" купить Фойта
-
"Спортинг" сделал предложение Роналду
-
"Эльче" и "Альмерия" сыграли вничью в матче Ла Лиги
-
Хави прокомментировал проблему с Кунде
-
Каземиро высказался о ситуации с Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Каземиро стал игроком "Манчестер Юнайтед"
-
Журналист Романо рассказал, как Роналду ведет себя на тренировках "МЮ"
-
Мбаппе побил рекорд Кавани в Лиге 1
-
"Вулверхэмптон" нацелился на форварда, которым интересовались "Бавария" и "Челси"
-
"Рома" Моуринью с трудом обыграла новичка Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего вратаря ПСЖ
-
"Вест Хэм" договорился о переходе итальянца из "Челси"
-
Торре может покинуть "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18