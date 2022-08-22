Каземиро высказался о ситуации с Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуказемиро

Каземиро высказался о ситуации с Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник Каземиро, который перешел в "Манчестер Юнайтед", поделился мнением о ситуации с португальском форвардом манкунианцев Криштиану Роналду.

"Я не общался с Криштиану по поводу моего перехода в "Манчестер Юнайтед". Но я надеюсь, что он останется в команде, так как Роналду является одним из лучших футболистов в истории", - приводит слова Каземиро Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду сравнили с "тухлым яйцом". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 22 августа

Главные новости дня: 22 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов