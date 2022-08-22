Каземиро высказался о ситуации с Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник Каземиро, который перешел в "Манчестер Юнайтед", поделился мнением о ситуации с португальском форвардом манкунианцев Криштиану Роналду.

"Я не общался с Криштиану по поводу моего перехода в "Манчестер Юнайтед". Но я надеюсь, что он останется в команде, так как Роналду является одним из лучших футболистов в истории", - приводит слова Каземиро Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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