Каземиро выбрал номер легенды "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Бразильский новичок "Манчестер Юнайтед" Каземиро взял в английском клубе 18-й номер, сообщается на официальном сайте клуба.
По словам бразильца, он выбрал данный номер, так как под ним ранее выступал его кумир Пол Скоулз, который много лет играл за манкунианцев.
Напомним, что 30-летний Каземиро перешел в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Реала" за 60 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18