Каземиро уже точно станет игроком "Манчестер Юнайтед"

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Каземиро уже точно станет игроком "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Каземиро переходит в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, трансфер уже согласован.

Сегодня бразилец согласился на переход в английский клуб и принял предложение английского клуба.

За новичка "МЮ" заплатит 60 млн евро. Ещё 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Медосмотр полузащитника в английском клубе намечен на ближайшие дни.

Не пропустите: "МЮ" определился с датой дебюта Каземиро. | https://dailysports.net
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