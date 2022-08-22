Каземиро успешно прошел медосмотр в "МЮ"

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Каземиро успешно прошел медосмотр в "МЮ"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" и сборной Бразилии Каземиро приблизился к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист успешно прошел медицинское обследование в английском клубе. Для завершения трансфера ему осталось получить рабочую визу в Великобритании.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заплатит за 30-летнего Каземиро 60 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов. Бразилец подпишет с манкунианцами контракт на 4 года.

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