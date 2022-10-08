Каземиро успел разочароваться в переходе в "Манчестер Юнайтед"

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Каземиро успел разочароваться в переходе в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

30-летний хавбек "Манчестер Юнайтед" Каземиро успел разочароваться в переходе в английский клуб.

Как известно, бразилец покинул "Реал" и перебрался в "МЮ" в августе.

Как сообщает Todofichajes, в разговоре со своим  окружением игрок сборной Бразилии выразил сожаление, что покинул мадридский клуб.

В частности, футболист хотел бы продолжить карьеру под руководством Карло Анчелотти.

Сейчас Каземиро думает над тем, чтобы уйти в аренду или покинуть клуб на постоянной основе ради получения гарантированного места в основе. 

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