Каземиро трогательно попрощался с "Реалом"

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Каземиро трогательно попрощался с "Реалом"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Каземиро трогательно попрощался с "Реалом", а также с болельщиками клуба.

Напомним, что в ближайшие дни бразильский полузащитник оформит переход в "Манчестер Юнайтед".

"Я прошел невероятный путь, о котором мог только мечтать. Надеюсь однажды вернуться в место, ставшее моим домом.

Даже тысячи жизней мне не хватит, чтобы отблагодарить «Реал» и фанатов клуба за то, что они дали мне. Навсегда… Hala Madrid!" – написал хавбек в твиттере.

Читайте: "Манчестер Юнайтед" анонсировал переход Каземиро | https://dailysports.net
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