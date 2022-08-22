Каземиро стал игроком "Манчестер Юнайтед"
Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Реала" и сборной Бразилии Каземиро.
Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Футболист заключил контракт с клубом до лета 2026 года.
30-летний Каземиро выступал за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 336 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Также играл за "Сан-Паулу" и "Порту". За сборную Бразилии сыграл 63 матча и забил пять мячей. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель Клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Америки.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
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