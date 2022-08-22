Каземиро стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Реала" и сборной Бразилии Каземиро.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Футболист заключил контракт с клубом до лета 2026 года.

30-летний Каземиро выступал за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 336 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Также играл за "Сан-Паулу" и "Порту". За сборную Бразилии сыграл 63 матча и забил пять мячей. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель Клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Америки.

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