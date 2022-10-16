Каземиро рассказал о своем отношении к наставнику "МЮ"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро рассказал о том, что думает по поводу главного тренера команды Эрика тен Хага.

По словам бразильского футболиста, нидерландского специалиста отличают амбиции, тяжёлая работа и желание побеждать.

"И таков не только он, а весь его тренерский штаб. Они никогда не останавливаются на достигнутом, всегда хотят сделать что-то новое и дорабатывать нашу игру. Я считаю, что у «Манчестер Юнайтед» отличный тренер.

Тен Хаг проводит хорошую работу здесь. В принципе, это было видно и по "Аяксу". У нас подобраны разноплановые футболисты, с разными качествами", - сказал футболист.

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