Каземиро рассказал о своем отношении к наставнику "МЮ"
Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро рассказал о том, что думает по поводу главного тренера команды Эрика тен Хага.
По словам бразильского футболиста, нидерландского специалиста отличают амбиции, тяжёлая работа и желание побеждать.
"И таков не только он, а весь его тренерский штаб. Они никогда не останавливаются на достигнутом, всегда хотят сделать что-то новое и дорабатывать нашу игру. Я считаю, что у «Манчестер Юнайтед» отличный тренер.
Тен Хаг проводит хорошую работу здесь. В принципе, это было видно и по "Аяксу". У нас подобраны разноплановые футболисты, с разными качествами", - сказал футболист.
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|27
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|Борнмут
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|27
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|20
|Норвич Сити
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