Каземиро приехал на тренировку "МЮ" в автомобиле за 230 тысяч евро

Теги манчестер юнайтедказемиро

Каземиро приехал на тренировку "МЮ" в автомобиле за 230 тысяч евро

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро приехал на тренировку команды за рулем автомобиля Bentley GTC Speed стоимостью 230 тысяч евро.

Стоит отметить, что футболист получает в английском клубе 400 тысяч евро в неделю. 

30-летний Каземиро перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из "Реала" за 60 миллионов евро + 10 миллионов в качестве бонусов. За манкунианцев он провел три матча и не отметился результативными действиями.

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