Каземиро не сыграет в важнейшем матче за "МЮ"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Новичок "Манчестер Юнайтед" Каземиро не сможет сыграть за свою новую команду в матче чемпионата против "Ливерпуля".

Как пишет The Athletic, "МЮ" должен был зарегистрировать Каземиро в Премьер-лиге до полудня пятницы, чтобы тот мог принять участие в предстоящем туре.

Таким образом, Каземиро может дебютировать в игре против "Саутгемптона" 27 августа.

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