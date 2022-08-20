Каземиро не сыграет в важнейшем матче за "МЮ"

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Каземиро не сыграет в важнейшем матче за "МЮ"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Новичок "Манчестер Юнайтед" Каземиро не сможет сыграть за свою новую команду в матче чемпионата против "Ливерпуля".

Как пишет The Athletic, "МЮ" должен был зарегистрировать Каземиро в Премьер-лиге до полудня пятницы, чтобы тот мог принять участие в предстоящем туре.

Таким образом, Каземиро может дебютировать в игре против "Саутгемптона" 27 августа. 

Читайте: "Манчестер Юнайтед" анонсировал переход Каземиро | https://dailysports.net
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