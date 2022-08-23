Каземиро назвал свой цель в "Манчестер Юнайтед"

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Каземиро назвал свой цель в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Бразильский новичок "Манчестер Юнайтед" Каземиро заявил, что он хочет выиграть чемпионат Англии в составе манкунианцев.

"Перемены являются вызовом для меня. Сейчас я нахожусь в одном из лучших периодов карьеры. Я в отличной форме и хочу выиграть чемпионат Англии в составе "Манчестер Юнайтед", - приводятся слова хавбека на официальном сайте клуба.

Напомним, что 30-летний Каземиро перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Реала" за 60 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов.

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