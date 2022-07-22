Каземиро хочет видеть Неймара в "Реале"
Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро поделился мнением о возможном уходе своего соотечественника Неймара из "Пари Сен-Жермен".
"Неймар может играть в любом клубе мира. Если он не нужен ПСЖ, то пригодится "Реалу", – приводит слова Каземиро Diario Sport.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет избавиться от бразильца, но он намерен остаться в клубе.
В прошлом сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
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|18
|Сельта Виго
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|20
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