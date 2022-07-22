Каземиро хочет видеть Неймара в "Реале"

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Каземиро хочет видеть Неймара в "Реале"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Каземиро поделился мнением о возможном уходе своего соотечественника Неймара из "Пари Сен-Жермен".

"Неймар может играть в любом клубе мира. Если он не нужен ПСЖ, то пригодится "Реалу", – приводит слова Каземиро Diario Sport.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет избавиться от бразильца, но он намерен остаться в клубе.

В прошлом сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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