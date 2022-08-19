Каземиро будет получать в "МЮ" 413 тысяч евро в неделю

Теги реал мадридказемироманчестер юнайтед

Каземиро будет получать в "МЮ" 413 тысяч евро в неделю

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Каземиро в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед".

Как утверждает The Athletic, с футболистом уже согласовали условия личного контракта.

Ожидается, что 30-летний бразилец будет получать в новом клубе 413 тысяч евро в неделю.

Что касается суммы трансфера, то она составит 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Украины. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Анчелотти не хочет отпускать Каземиро в "МЮ"

Анчелотти не хочет отпускать Каземиро в "МЮ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов