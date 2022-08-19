Каземиро будет получать в "МЮ" 413 тысяч евро в неделю

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Каземиро в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед".

Как утверждает The Athletic, с футболистом уже согласовали условия личного контракта.

Ожидается, что 30-летний бразилец будет получать в новом клубе 413 тысяч евро в неделю.

Что касается суммы трансфера, то она составит 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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