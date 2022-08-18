Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Реала" Каземиро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов сделать бразильца одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Сумма трансфера может составить порядка 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Реал" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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