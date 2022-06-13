Казахстан сенсационно победил Словакию в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Казахстана на своем поле обыграла сборную Словакии со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Яна Вороговского и Эльхана Астанова. В составе гостей отличился Матуш Беро.
Казахстан, набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы 3 Лиги С. Словакия с 6 очками осталась на второй позиции.
Казахстан – Словакия - 2:1 (2:0)
Голы: Вороговский, 18 - 1:0, Астанов, 39 - 2:0, Беро, 51 - 2:1
Казахстан: Шацкий, Габышев (Каиров, 73), Малый, Марочкин, Алип, Досмагамбетов, Вороговский (Оразов, 74), Астанов (Логвиненко, 84), Дарабаев (Ерланов, 88), Тагыберген, Аймбетов (Самородов, 88).
Словакия: Родак, Пекарик, Дьомбер, Вальент, Хватал (Де Марко, 46), Куцка, Гараслин (Суслов, 89), Грошовски, Беро (Альмаши, 82), Дуда, Руснак (Стрелец, 72).
Удаление: Дуда (87).
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Главные новости дня: 12 июня
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4