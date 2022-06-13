Казахстан сенсационно победил Словакию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Казахстана на своем поле обыграла сборную Словакии со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Яна Вороговского и Эльхана Астанова. В составе гостей отличился Матуш Беро.

Казахстан, набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы 3 Лиги С. Словакия с 6 очками осталась на второй позиции.

Казахстан – Словакия - 2:1 (2:0)

Голы: Вороговский, 18 - 1:0, Астанов, 39 - 2:0, Беро, 51 - 2:1

Казахстан: Шацкий, Габышев (Каиров, 73), Малый, Марочкин, Алип, Досмагамбетов, Вороговский (Оразов, 74), Астанов (Логвиненко, 84), Дарабаев (Ерланов, 88), Тагыберген, Аймбетов (Самородов, 88).

Словакия: Родак, Пекарик, Дьомбер, Вальент, Хватал (Де Марко, 46), Куцка, Гараслин (Суслов, 89), Грошовски, Беро (Альмаши, 82), Дуда, Руснак (Стрелец, 72).

Удаление: Дуда (87).

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