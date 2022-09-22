Казахстан обыграл Беларусь в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Казахстана на своем поле обыграла сборную Беларуси со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Михаила Габышева и Бахтиера Зайнутдинова. У гостей отличился Павел Савицкий.

Казахстан, набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице группы 3 Лиги С. Беларусь с 2 очками занимает последнее, четвертое место.

Казахстан – Беларусь - 2:1 (1:1)

Голы: Габышев, 29 - 1:0, Савицкий, 45 - 1:1, Зайнутдинов, 79 - 2:1

Казахстан: Шацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Дарабаев, Тагыберген, Оразов (Астанов, 75), Зайнутдинов (Куат, 87), Аймбетов (Жумабек, 87).

Беларусь: Хаткевич, Шевченко (Малькевич, 84), Поляков, Юденков, Швецов, Печенин, Яблонский, Эбонг, Савицкий (Громыко, 76), Климович (Лисакович, 61), Богомольский (Бахар, 61).

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