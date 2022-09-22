Казахстан обыграл Беларусь в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен
В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Казахстана на своем поле обыграла сборную Беларуси со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Михаила Габышева и Бахтиера Зайнутдинова. У гостей отличился Павел Савицкий.
Казахстан, набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице группы 3 Лиги С. Беларусь с 2 очками занимает последнее, четвертое место.
Казахстан – Беларусь - 2:1 (1:1)
Голы: Габышев, 29 - 1:0, Савицкий, 45 - 1:1, Зайнутдинов, 79 - 2:1
Казахстан: Шацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Дарабаев, Тагыберген, Оразов (Астанов, 75), Зайнутдинов (Куат, 87), Аймбетов (Жумабек, 87).
Беларусь: Хаткевич, Шевченко (Малькевич, 84), Поляков, Юденков, Швецов, Печенин, Яблонский, Эбонг, Савицкий (Громыко, 76), Климович (Лисакович, 61), Богомольский (Бахар, 61).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4