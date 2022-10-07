Кавани рассказал, чему он научился у Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани поделился мнением о форварде манкунинцев Криштиану Роналду.

"Мы с Криштиану много общались, несколько раз вместе ужинали, обсуждали футбол. Наши жизненные пути отличаются, но мы оба поднялись с низов. Когда ты проходишь такой путь, то многому учишься. Роналду всегда думает о работе, он стремится поддерживать свой уровень. Он сделал меня сильнее. Я многое почерпнул у него об отношении к делу, подготовке", - приводит слова Кавани Relevo.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 11 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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