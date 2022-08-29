Кавани перешел в "Валенсию"

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Кавани перешел в "Валенсию"

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила о переходе нападающего сборной Уругвая Эдинсона Кавани.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался испанскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2024 года

35-летний Кавани ранее играл за "Данубио", "Палермо", "Наполи", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". За сборную Уругвая сыграл 133 матча и забил 58 голов.

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