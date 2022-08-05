Кавани определился с новым клубом
Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани определился с новым клубом.
Как сообщил Джонатан Пинаско, 35-летний уругваец будет играть за аргентинский "Бока Хуниорс".
О переходе уругвайского футболиста будет объявлено в ближайшие дни.
Напомним, что Кавани имеет статус свободного агента с 1 июля.
В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
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|2
|Ривер Плейт
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|47
|3
|Велес Сарсфилд
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|Расинг Клуб
|23
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|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18