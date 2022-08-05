Кавани определился с новым клубом

Теги бока хуниорсэдинсон кавани

Кавани определился с новым клубом

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани определился с новым клубом.

Как сообщил Джонатан Пинаско, 35-летний уругваец будет играть за аргентинский "Бока Хуниорс".

О переходе уругвайского футболиста будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что Кавани имеет статус свободного агента с 1 июля.

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

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