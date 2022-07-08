Кавани может вернуться в Серию А

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Кавани может вернуться в Серию А

Фото: твиттер Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани может перейти в "Монцу", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, итальянский клуб надеется подписать форварда в летнее трансферное окно. Уругваец является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Стоит отметить, что ранее он уже играл в Италии за "Палермо" и "Наполи".

35-летний Кавани также выступал за "Данубио", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". За сборную Уругвая сыграл 130 матчей и забил 54 мяча.

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