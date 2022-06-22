Кавани может стать одноклубником Фалькао

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Кавани может стать одноклубником Фалькао

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

35-летний форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани может перебраться в "Райо Вальекано".

Как сообщает Marca, трансфер вполне вероятен, если испанский клуб сможет потянуть зарплату уругвайца. Точно известно, что в Испании она станет существенно меньше, чем в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что перед стартом прошлого сезона "Райо Вальекано" пополнил знаменитый форвард Радамель Фалькао, чей контракт истекает в 2023 году.

В сезоне-2021/2022 Кавани провёл 20 матчей за английский клуб, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. 

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