Фото: твиттер Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани может перейти в "Валенсию", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "летучие мыши" являются фаворитом в борьбе за форварда и предложили ему контракт по схеме "1+1". Также футболистом интересуются "Вильярреал" и "Ницца".

35-летний Кавани ранее играл за "Данубио", "Палермо", "Наполи", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". За сборную Уругвая сыграл 133 матча и забил 58 голов.

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