Кавани близок к переходу в испанский клуб

Фото: твиттер Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани близок к переходу в "Вильярреал", сообщает Marca.

По сведениям источника, стороны достигли принципиальной договоренности о подписании контракта. Форвард является свободным агентом, поэтому достанется испанскому клубу бесплатно.

35-летний Кавани ранее играл за "Данубио", "Палермо", "Наполи", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". За сборную Уругвая сыграл 130 матчей и забил 54 гола.

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