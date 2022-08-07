Кавани близок к переходу в аргентинский топ-клуб

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Кавани близок к переходу в аргентинский топ-клуб

Фото: твиттер Эдинсона Кавани/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани близок к переходу в "Боку Хуниорс", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, в настоящее время футболист рассматривает предложение аргентинского клуба. Также на форварда претендует "Вильярреал". Уругваец является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

35-летний Кавани ранее играл за "Данубио", "Палермо", "Наполи", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". За сборную Уругвая сыграл 133 матча и забил 58 голов.

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