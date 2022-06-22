Катарские владельцы "ПСЖ" не хотят видеть в команде Неймара
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Звездный форвард "ПСЖ" Неймар может покинуть команду в ближайшее время.
Как пишет Foot Mercato, против футболиста выступили катарские руководители проекта и новый советник "ПСЖ" по футбольным вопросам Луиш Кампуш.
При этом цена на футболиста пока не установлена. Вряд ли кто-то из потенциальных покупателей сможет потянуть зарплату размером 30 млн евро в год.
В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за парижан.
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13