Катарские владельцы "ПСЖ" не хотят видеть в команде Неймара

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Катарские владельцы "ПСЖ" не хотят видеть в команде Неймара

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Звездный форвард "ПСЖ" Неймар может покинуть команду в ближайшее время.

Как пишет Foot Mercato, против футболиста выступили катарские руководители проекта и новый советник "ПСЖ" по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

При этом цена на футболиста пока не установлена.  Вряд ли кто-то из потенциальных покупателей сможет потянуть зарплату размером 30 млн евро в год.

В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за парижан. 

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