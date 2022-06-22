Катарские владельцы "ПСЖ" не хотят видеть в команде Неймара

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Звездный форвард "ПСЖ" Неймар может покинуть команду в ближайшее время.

Как пишет Foot Mercato, против футболиста выступили катарские руководители проекта и новый советник "ПСЖ" по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

При этом цена на футболиста пока не установлена. Вряд ли кто-то из потенциальных покупателей сможет потянуть зарплату размером 30 млн евро в год.

В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за парижан.

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