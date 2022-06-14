Катарские владельцы могут покинуть "ПСЖ"
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Генеральный менеджер "ПСЖ" Жан Клод Блан высказался на тему того, что катарские владельцы покинут клуб после окончания чемпионата мира-2022.
По его словам, пока у него нет конкретной информации на эту тему.
"У меня нет никаких данных по этому поводу. Желание строить "ПСЖ" на длительный срок неоднократно подтверждалось Нассером Аль-Хелаифи. Сейчас, к примеру, мы строим совершенно необычный тренировочный центр недалеко от Парижа и через год планируем сдать его в эксплуатацию", — приводит слова Блана RMС Sport.
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