Катарские владельцы могут покинуть "ПСЖ"

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Катарские владельцы могут покинуть "ПСЖ"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Генеральный менеджер "ПСЖ" Жан Клод Блан высказался на тему того, что катарские владельцы покинут клуб после окончания чемпионата мира-2022.

По его словам, пока у него нет конкретной информации на эту тему.

"У меня нет никаких данных по этому поводу. Желание строить "ПСЖ" на длительный срок неоднократно подтверждалось Нассером Аль-Хелаифи. Сейчас, к примеру, мы строим совершенно необычный тренировочный центр недалеко от Парижа и через год планируем сдать его в эксплуатацию", — приводит слова Блана RMС Sport. 

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