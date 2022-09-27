Катар потратил космическую сумму на ЧМ-2022
Фото: открытые источники
На организацию ЧМ-2022 по футболу Катар потратил около 208 млрд евро. Для сравнения, Россия в 2018-м году потратила около 13 миллиардов евро.
The Sun пишет, что в 2014-м Бразилия потратила около 17 млрд евро на проведение турнира, а в 2010-м ЮАР раскошелилась на 4 млрд евро.
Напомним, что мировое первенство по футболу пройдет с ноября по декабрь этого года.
Не пропустите: На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"
-
Неймар хочет побить "вечный" рекорд Пеле
-
Роббен рассказал, какую профессию может выиграть в будущем
-
Пике может перейти в "Атлетико"
-
Погба близок к возвращению на поле
-
"Реал" отпустит двух футболистов бесплатно
-
Катар потратил космическую сумму на ЧМ-2022
-
Еще один футболист "Барселоны" получил травму
-
Бензема восстановился от травмы
-
Португальская пресса требует оставить Роналду в запасе на матч с Испанией
-
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Роналду
-
"Ньюкасл" согласился заплатить 50 миллионов за украинца
-
В Лондоне не сыграют: стало известно, где пройдет матч "Шахтер" - "Динамо"
-
Месси рассказал, чего ожидает от Аргентины на ЧМ-2022
-
"Ювентус" решил не продлевать контракты с двумя защитниками
-
Англия показала худшую серию матчей с 1993 года
-
Сборная Шотландии понесла болезненную потерю перед матчем с Украиной
-
Хавбек киевского "Динамо" забил первый гол за сборную в Лиге наций
-
40-летний бывший форвард "Интера" попробовал себя в другом виде спорта
-
Саутгейт подвел итоги "голевой перестрелки" Англии с Германией
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3