Катар потратил космическую сумму на ЧМ-2022

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Катар потратил космическую сумму на ЧМ-2022

Фото: открытые источники

На организацию ЧМ-2022 по футболу Катар потратил около 208 млрд евро. Для сравнения, Россия в 2018-м году потратила около 13 миллиардов евро.

The Sun пишет, что в 2014-м Бразилия потратила около 17 млрд евро на проведение турнира, а в 2010-м ЮАР раскошелилась на 4 млрд евро.

Напомним, что мировое первенство по футболу пройдет с ноября по декабрь этого года. 

Не пропустите: На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем. | https://dailysports.net
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