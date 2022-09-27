Катар потратил космическую сумму на ЧМ-2022

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На организацию ЧМ-2022 по футболу Катар потратил около 208 млрд евро. Для сравнения, Россия в 2018-м году потратила около 13 миллиардов евро.

The Sun пишет, что в 2014-м Бразилия потратила около 17 млрд евро на проведение турнира, а в 2010-м ЮАР раскошелилась на 4 млрд евро.

Напомним, что мировое первенство по футболу пройдет с ноября по декабрь этого года.

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