Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен

Новичок "Зенита" Матео Кассьерра рассказал о своем отношении к русской зиме.

По словам футболиста, он любит, когда на улице холодно.

"Я успел пожить в разных странах, так что тема зимнего климата для меня не является проблемой. В России действительно бывают суровые зимы, но это то, к чему можно привыкнуть. Снег со льдом меня тоже абсолютно не пугают. В конце концов, зима – это красивое время года, она наступает незадолго до рождественских праздников, когда вокруг много украшений и разных декораций", – сказал футболист в интервью "Зенит-ТВ".

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