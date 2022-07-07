Кассьерра рассказал о своем отношении к русской зиме
Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен
Новичок "Зенита" Матео Кассьерра рассказал о своем отношении к русской зиме.
По словам футболиста, он любит, когда на улице холодно.
"Я успел пожить в разных странах, так что тема зимнего климата для меня не является проблемой. В России действительно бывают суровые зимы, но это то, к чему можно привыкнуть. Снег со льдом меня тоже абсолютно не пугают. В конце концов, зима – это красивое время года, она наступает незадолго до рождественских праздников, когда вокруг много украшений и разных декораций", – сказал футболист в интервью "Зенит-ТВ".
Не пропустите: Бакаев перешел в "Зенит". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 июля
-
"Химки" подписали воспитанника "Спартака"
-
"Ювентус" может купить 3-4 игроков в случае продажи де Лигта
-
"Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником
-
"Челси" вступил в борьбу за де Йонга
-
Один из лидеров "Реала" расстался с беременной подругой
-
"Челси" предложит небольшую сумму за Роналду
-
Суарес не перейдет в "Ривер Плейт"
-
ЦСКА впервые выиграл при Федотове
-
Кулибали хочет перейти в "Барселону"
-
Легенда "МЮ" высказался о ситуации с Роналду
-
Украинец Ордец может перебраться в Бундеслигу
-
"Фиорентина" Кокорина договорилась о переходе бразильца из "Шахтера"
-
Президент "Барселоны" высказался о возможном трансфере Левандовски
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн за бразильца из "Аякса"
-
"Манчестер Юнайтед" решил избавиться от Роналду
-
Алаев покинул пост президента ФНЛ
-
Бальбуэна приостановил контракт с "Динамо"
-
Трансфер Оздоева в сильный европейский клуб сорвался
-
Семак пожелал удачи Абаскалю, но не в матчах с "Зенитом"