Кассьерра обсудил детали контракта с "Зенитом"

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Кассьерра обсудил детали контракта с "Зенитом"

Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен

Стали известны условия возможного перехода форварда "Сочи" Матео Кассьерры в "Зенит".

Как пишет источник, колумбийский футболист заключит с командой из Санкт-Петербурга контракт на три года. В контракте будет прописана опция продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне 25-летний колумбиец сыграл 23 матча, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.

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