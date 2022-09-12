Касильяс назвал топ-5 лучших вратарей мира

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Касильяс назвал топ-5 лучших вратарей мира

Фото: твиттер Икера Касильяса/Автор неизвестен

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс составил пятерку лучших голкиперов в мире, сообщает 433.

Испанец поставил на первое место нынешнего вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа. Вторым стал бразильский голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. В топ-3 вошел словенский вратарь "Атлетико" Ян Облак

Четвертое место Касильяс отдал немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. Пятерку замкнул немецкий вратарь "Баварии" Мануэль Нойер.

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