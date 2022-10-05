Карвахаль высказался о ситуации в Украине

Фото: твиттер Дани Карвахаля/Автор неизвестен

30-летний защитник "Реала" Даниэль Карвахаль перед матчем с "Шахтёром" в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов высказался о ситуации в Украине.

По словам футболиста, ему жаль, что такие события происходят в 2022 году.

"Команда не может играть в своей собственной стране, происходит отток игроков из команды. Но при всём том наблюдать за тем, как "Шахтёр", набравший четыре очка в двух матчах Лиги чемпионов, соревнуется и создаёт надежду, даже если есть всего несколько моментов, полезно для их страны", — сказал он.

Напомним, что игра состоится сегодня и начнется в 22:00.

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