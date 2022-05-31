Карвахаль рассказал, что его расстроило в финале Лиги чемпионов

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Карвахаль рассказал, что его расстроило в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер Дани Карвахаля/Автор неизвестен

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал, что он был очень огорчен событиями, произошедшими перед началом финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Поединок начался с 35-минутным опозданием, так как тысячи фанатов с поддельными билетами заблокировали проходы на стадион. В итоге полиция была вынуждена разогнать болельщиков, использую слезоточивый газ.

"Мои родные люди - родители, жена и сын не смогли попасть на матч, так как сотрудники стадиона не смогли гарантировать им безопасность. Нам сказали, что начало матча было задержано по соображениям безопасности. В итоге день мечты был омрачен. Многие людей остались недовольными", - цитирует Карвахаля Mundo Deportivo.

Напомним, что "Реал" победил со счетом 1:0 и в 14-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

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