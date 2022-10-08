Каррик возглавит английский клуб

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Каррик возглавит английский клуб

Фото:  твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Мидлсбро" принял решение уволить главного тренера команды Криса Уайлдера в связи с плохими результатами команды.

Как пишут местные СМИ, главным претендентом на то, чтобы занять его кресло, является Майкл Каррик.

На следующей неделе представители клуба начнут переговоры со специалистом.

Предыдущим местом работы Каррика был "Манчестер Юнайтед", где он в течение трех матчей исполнял обязанности главного тренера.

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