Каррера высказался о возможном переходе Бакаева в "Зенит"
Фото: твиттер Массимо Карреры/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника московского клуба Зелимхана Бакаева в петербургский "Зенит".
"Для меня он качественный молодой игрок. Очень жаль, что "Спартак" отпускает его, особенно, в клуб-конкурент", — приводит слова Карреры "Спорт-Экспресс".
Напомним, что контракт Бакаева со "Спартаком" истекает ближайшим летом и он может перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне хавбек провел за "красно-белых" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.
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