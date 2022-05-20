Каррера высказался о возможном переходе Бакаева в "Зенит"

Фото: твиттер Массимо Карреры/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника московского клуба Зелимхана Бакаева в петербургский "Зенит".

"Для меня он качественный молодой игрок. Очень жаль, что "Спартак" отпускает его, особенно, в клуб-конкурент", — приводит слова Карреры "Спорт-Экспресс".

Напомним, что контракт Бакаева со "Спартаком" истекает ближайшим летом и он может перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне хавбек провел за "красно-белых" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.

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