Каррера высказался о критике Заремы в адрес судей
Фото: твиттер Массимо Карреры/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о критике в адрес судей со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна.
"Я видел Зарему один раз, когда мы возвращались с какого-то матча в Европе. Но лично с ней не знаком, мы даже ни разу с ней не разговаривали. Ее критика в адрес судей? Когда работаешь в "Спартаке", всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю ее разговоры про судей", - приводит слова Карреры "Чемпионат".
Напомним, что Каррера тренировал "Спартак" 2016 по 2018 годы. Под его руководством "красно-белые" становились чемпионами России, а также завоевывали Суперкубок России.
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