Каррера назвал главную проблему Кокорина

Фото: твиттер Александра Кокорина/Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил на заявление итальянского специалиста Фабио Капелло о том, что российский нападающий Александр Кокорин является нереализованным талантом.

"Слова Капелло про Кокорина — чистая правда, я с ним не могу не согласиться. Кокорин нравился мне как футболист, было видно, что он талантливый игрок с большим потенциалом. Он не смог проявить себя, так как слишком быстро перестал развиваться.

Главная проблема Кокорина — в менталитете. Он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком", - отметил Каррера.

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