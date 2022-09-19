Каррера может возглавить "Ювентус"

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Каррера может возглавить "Ювентус"

Фото: твиттер Массимо Карреры/Автор неизвестен

Новым главным тренером туринского "Ювентуса" может стать Массимо Каррера, сообщает журналист Антонелло Анджелини в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру Карреры в качестве замены нынешнему наставнику Массимилиано Аллегри. Другим вариантом для туринцев является уругвайский специалист Паоло Монтеро.

58-летний Каррера в бытность футболистом выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 годы, а с 2009 по 2014 годы входил в тренерский штаб туринского клуба.

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