Карраскаль прокомментировал полноценный переход в ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал свой полноценный переход в московский клуб из "Ривер Плейта".

"Я очень рад, что продолжу выступление в ЦСКА. Меня очень тепло приняли в клубе и в команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много! Все вместе – мы настоящая семья.

Буду делать все возможное и выкладываться на 100 процентов в каждой игре. Верю, что у нас с ЦСКА впереди много ярких матчей и побед!" - сказал колумбийский хавбек.

Ранее ЦСКА объявил о выкупе Карраскаля и заключении с ним контракта до 2026 года.

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