Карраскаль не собирается покидать ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль не собирается покидать московский клуб.

"Я очень счастлив здесь. Рад быть в ЦСКА. Я точно остаюсь", - отметил футболист.

Напомним, что вчера колумбиец реализовал пенальти на 64-й минуте матча с "Уралом", удвоив преимущество "армейцев". Счёт в игре был открыт на 45-й минуте благодаря точному удару Ивана Облякова.

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