Карраскаль не собирается покидать ЦСКА
Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен
Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль не собирается покидать московский клуб.
"Я очень счастлив здесь. Рад быть в ЦСКА. Я точно остаюсь", - отметил футболист.
Напомним, что вчера колумбиец реализовал пенальти на 64-й минуте матча с "Уралом", удвоив преимущество "армейцев". Счёт в игре был открыт на 45-й минуте благодаря точному удару Ивана Облякова.
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