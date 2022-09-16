Каррагер оценил шансы "Ливерпуля" выиграть Премьер-лигу

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Каррагер оценил шансы "Ливерпуля" выиграть Премьер-лигу

Фото: твиттер Джейми Каррагера/Автор неизвестен

Легендарный футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что мерсисайдцы могут стать чемпионами Англии, несмотря на неудачное начало сезона.

"Ливерпуль" еще может вернуться в чемпионскую гонку. Но для изменения ситуации мало победы в последнем матче. "Ливерпуль" провел 5-6 матчей, в которых команда не была похожа на свою лучшую версию. В ближайших матчах мы увидим, смогут ли подопечные Клоппа вернуться на правильный путь", - приводит слова Каррагера Sky Sports.

После шести туров "Ливерпуль", набрав девять очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиге. Отставание мерсисайдцев от лидирующего "Арсенала" составляет шесть очков.

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