Карпин выбрал трех лучших игроков и тренеров по итогам сезона в РПЛ

Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выбрал трех лучших футболистов и наставников по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге, сообщает Sport24.

Карпин включил в топ-3 лучших игроков полузащитников "Зенита" Клаудиньо и Вильмара Барриоса, а также хавбека "Урала" Эрика Бикфалви. В тройку лучших тренеров наставник ростовчан включил Сергея Семака ("Зенит"), Сандро Шварца ("Динамо") и Игоря Осинькина ("Крылья Советов").

Напомним, что "Ростов" под руководством Карпина финишировал на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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