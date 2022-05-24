Карпин выбрал трех лучших игроков и тренеров по итогам сезона в РПЛ
Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин выбрал трех лучших футболистов и наставников по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге, сообщает Sport24.
Карпин включил в топ-3 лучших игроков полузащитников "Зенита" Клаудиньо и Вильмара Барриоса, а также хавбека "Урала" Эрика Бикфалви. В тройку лучших тренеров наставник ростовчан включил Сергея Семака ("Зенит"), Сандро Шварца ("Динамо") и Игоря Осинькина ("Крылья Советов").
Напомним, что "Ростов" под руководством Карпина финишировал на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Не пропустите: ЦСКА может возглавить сербский тренер. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Дзюба ярко отреагировал на яркий имидж Кокорина
-
"Челси" готов продать Алонсо в "Барселону"
-
Кокорин радикально сменил имидж (фото)
-
Карпин выбрал трех лучших игроков и тренеров по итогам сезона в РПЛ
-
"Манчестер Сити" нацелился на хавбека сборной Англии
-
"Тоттенхэм" может купить одного из лидеров "Шахтера"
-
Месси отреагировал на решение Мбаппе остаться в ПСЖ
-
"Реал", "Барселона" и "Атлетико" поборются за турецкого защитника
-
Бензема высказался об отказе Мбаппе перейти в "Реал"
-
Азар высказался о своем будущем в "Реале"
-
"Спартак" не уволит Ваноли летом
-
ПСЖ заплатит "Монако" огромную сумму за продление контракта с Мбаппе
-
"Бавария" подписала защитника "Аякса"
-
Экс-тренер "Баварии" возглавил "Вольфсбург"
-
"Бавария" определилась с условием для продажи Левандовски
-
ЦСКА может возглавить сербский тренер
-
Источник: Тчуамени перейдет в "Реал"
-
Тотти готов отдать Дибале 10-й номер ради перехода аргентинца в "Рому"
-
Языджи может остаться в ЦСКА
-
Уткин прокомментировал уход Дзюбы из "Зенита"