Карпин рассказал о своем будущем в "Ростове"

Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин рассказал о том, каким видит свое будущее в ростовском клубе.

По словам тренера, он не собирается покидать команду в ближайшее время.

"Находимся на сборах, в работе. В нынешней ситуации понятно, что будем здесь, в Ростове, и никуда не поедем. Разве что на товарищеские матчи. Я уже начал и продолжу сезон во главе "Ростова". Кто меня с кем-то связывал — все вопросы им", — сказал Карпин в эфире "Матч Премьер".

Тем временем в СМИ продолжают появляться слухи о возможном назначении 53-летнего российского специалиста в один из московских клубов.

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