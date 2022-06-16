Карпин рассказал о своем будущем в "Ростове"
Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин рассказал о том, каким видит свое будущее в ростовском клубе.
По словам тренера, он не собирается покидать команду в ближайшее время.
"Находимся на сборах, в работе. В нынешней ситуации понятно, что будем здесь, в Ростове, и никуда не поедем. Разве что на товарищеские матчи. Я уже начал и продолжу сезон во главе "Ростова". Кто меня с кем-то связывал — все вопросы им", — сказал Карпин в эфире "Матч Премьер".
Тем временем в СМИ продолжают появляться слухи о возможном назначении 53-летнего российского специалиста в один из московских клубов.
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