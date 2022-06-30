Карпин подписал длительный контракт с "Ростовом"

Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ростова" на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Валерием Карпиным.

Ростовский клуб и специалист подписали соглашение до мая 2026 года. На такой же срок новый контракт заключил ассистент главного тренера Виктор Онопко.

53-летний Карпин тренирует "Ростов" с 2017 по 2021 годы, а также с 2022 года. В прошлом сезоне ростовчане под его руководством финишировали на девятом месте в чемпионате России.

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